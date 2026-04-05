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Лига 1 2025/2026
Команды
Париж
Тимоти Колоджейчак
Статистика
€ 150 тыс
Тимоти Колоджейчак - статистика
Париж
1 октября 1991 (34), Авьон
#15 | Защитник
183 см | 74 кг
Франция | Польша
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Париж
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 1
05.04.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Париж
3 : 2
22.03.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 0
15.03.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1 : 1
08.03.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 1
21.02.2026
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Париж
0 : 5
14.02.2026
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Осер
0 : 0
08.02.2026
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Париж
2 : 2
31.01.2026
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Париж
0 : 0
25.01.2026
Анжер
1' - 90'
25'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
18.01.2026
Париж
1' - 90'
60'
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
2 : 1
04.01.2026
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Париж
0 : 3
13.12.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Гавр
0 : 0
07.12.2025
Париж
89' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Париж
1 : 1
29.11.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
4 : 2
23.11.2025
Париж
60' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Париж
0 : 1
07.11.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
0 : 1
01.11.2025
Париж
90' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Париж
3 : 3
29.10.2025
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
1 : 2
24.10.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
19.10.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
2 : 0
03.10.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1 : 1
28.09.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 3
21.09.2025
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
1 : 2
14.09.2025
Париж
87' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Париж
3 : 2
31.08.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
5 : 2
23.08.2025
Париж
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
1 : 0
17.08.2025
Париж
1' - 85'
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