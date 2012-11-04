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    Кирилл Нестеренко - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Отчество Александрович
    Фамилия Нестеренко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1992 (31 год)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2012 78' -90' Черноморец (Одесса) 3:0 Металлург (Донецк)
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