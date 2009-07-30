Дамир Крейлах - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дамир
|Фамилия
|Крейлах
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Дамир
|Фамилия
|Крейлах
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Риека (Риека)
|30.07.2009
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|1:2
|Металлист (Харьков)