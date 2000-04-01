Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николай Рындюк - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Николай
    Фамилия Рындюк
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 февраля 1978 (45 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    26.05.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    01.04.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11