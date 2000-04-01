Николай Рындюк - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Рындюк
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1978 (45 лет)
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Рындюк
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1978 (45 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|26.05.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|01.04.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)