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Saad El Hadani - статистика

Аджман Клуб
#48 | Полузащитник
Статистика
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Главные новости
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«Мы играли против 14 человек»: Кордоба – о поражении «Краснодара» от «Зенита»
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Истеричный поступок Моуринью после победы над «Вильярреалом»
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Определен игрок «Спартака», который подставил Максименко под удаление в Самаре
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Соболев: «Хорошо, что не назначили пенальти, а то нытья было бы на всю страну опять»
Вчера, 22:30
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