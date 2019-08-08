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    Сергей Хижниченко - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Сергей
    Фамилия Хижниченко
    Команда Корона
    Состав Основной
    Родной город Усть-Каменогорск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июля 1991 (31 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астана 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 1' -90' Партизан (Белград) 4:1 Астана (Астана)
    28.11.2019 1' -90' Астана (Астана) 2:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    07.11.2019 1' -90' Астана (Астана) 0:5 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    24.10.2019 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 6:0 Астана (Астана)
    03.10.2019 1' -90' Астана (Астана) 1:2 Партизан (Белград)
    08.08.2019 Был в запасе Астана (Астана) 5:1 Валлетта (Валлетта)
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