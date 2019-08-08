Сергей Хижниченко - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Хижниченко
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Усть-Каменогорск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Хижниченко
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Усть-Каменогорск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астана
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|4:1
|Астана (Астана)
|28.11.2019
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|07.11.2019
|1' -90'
|Астана (Астана)
|0:5
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|24.10.2019
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|6:0
|Астана (Астана)
|03.10.2019
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:2
|Партизан (Белград)
|08.08.2019
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|5:1
|Валлетта (Валлетта)