Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига конференций 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011