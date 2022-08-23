Марио Гаспар - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Гаспар
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новельда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Гаспар
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новельда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|71' - 90'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)