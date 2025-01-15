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Марио Гаспар
Статистика
Марио Гаспар - статистика
Завершил карьеру
24 ноября 1990 (35), Новельда
#2 | Защитник
175 см | 70 кг
Испания
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Команда
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Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эльче
0 : 4
15.01.2025
Атлетико
80' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эльче
4 : 0
05.01.2025
Лас-Пальмас
81' - 90'
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