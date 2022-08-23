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    Марио Гаспар - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Гаспар
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Родной город Новельда
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 ноября 1990 (32 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 71' - 90' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    20.02.2023 1' - 90' Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
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