Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бьорн Копплин
Статистика
Бьорн Копплин - статистика
Завершил карьеру
7 января 1989 (37)
#15 | Защитник
180 см | 75 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Товарищеские матчи 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
0 : 4
18.05.2025
Копенгаген
82' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
3 : 2
02.05.2025
Нордшелланд
86' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
0 : 0
25.04.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
2 : 1
04.04.2025
Мидтьюлланд
73' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
1 : 0
31.03.2025
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
16.03.2025
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
4 : 2
10.03.2025
Брондбю
90' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
1 : 1
28.02.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Люнгбю
0 : 0
21.02.2025
Рандерс
58' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Рандерс
1 : 2
17.02.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Виборг
1 : 2
01.12.2024
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
2 : 0
24.11.2024
Вайле
85' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Силькеборг
1 : 0
10.11.2024
Рандерс
81' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
1 : 4
02.11.2024
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Рандерс
4 : 0
28.10.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Ольборг
0 : 2
20.10.2024
Рандерс
90' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
1 : 1
06.10.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
41' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
90' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
90' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск
79' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
0 : 2
11.08.2024
Силькеборг
86' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Копенгаген
1 : 1
04.08.2024
Рандерс
80' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
3 : 1
28.07.2024
Виборг
90' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
2 : 2
21.07.2024
Рандерс
77' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+