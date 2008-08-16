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    Дрисс Феттуи - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Дрисс
    Фамилия Феттуи
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гавр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2009 67' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Гавр (Гавр)
    16.08.2008 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:1 Гавр (Гавр)
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