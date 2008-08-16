Дрисс Феттуи - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дрисс
|Фамилия
|Феттуи
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Дрисс
|Фамилия
|Феттуи
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гавр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2009
|67' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Гавр (Гавр)
|16.08.2008
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Гавр (Гавр)