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    Томас Фонтейн - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Томас
    Фамилия Фонтейн
    Состав Без клуба
    Родной город Сент-Пьерр
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 1991 (31 год)
    Рост 182
    Вес 78
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    16.01.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    12.12.2021 Был в запасе Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    05.12.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Нант (Нант)
    01.12.2021 Был в запасе Труа (Труа) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    28.11.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    07.11.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 Брест (Брест)
    31.10.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    17.10.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    25.09.2021 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    22.09.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Ницца (Ницца)
    19.09.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    29.08.2021 1' -90' Ланс (Ланс) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    12'
    22.08.2021 1' -78' Монпелье (Монпелье) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    13.08.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Монако (Монако)
    08.08.2021 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Лорьян (Лорьян)
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