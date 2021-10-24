|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Нант (Нант)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Брест (Брест)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|29.08.2021
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|12'
|22.08.2021
|1' -78'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|13.08.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Монако (Монако)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)