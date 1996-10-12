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    Александр Штынь - статистика

    Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Штынь
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1978 (45 лет)
    Рост 169
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Жемчужина (Сочи)
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