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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Улытау
B. Daniyarov
Статистика
B. Daniyarov - статистика
Улытау
#17
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
67' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
Был в запасе
Статистика по турнирам
Казахстан. Кубок 2026
Казахстан. Премьер-лига 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Улытау
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
67' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
3 : 0
29.08.2026
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Каспий
1 : 1
08.08.2026
Улытау
88' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Улытау
1 : 2
25.07.2026
Иртыш
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Иртыш
1 : 1
27.05.2026
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
22.05.2026
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Улытау
1 : 0
16.05.2026
Каспий
86' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
1 : 1
10.05.2026
Кайрат
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Улытау
1 : 0
03.05.2026
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
2 : 0
26.04.2026
Улытау
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Улытау
2 : 1
19.04.2026
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Улытау
1 : 1
05.04.2026
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
2 : 1
21.03.2026
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Улытау
1 : 0
16.03.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Атырау
0 : 0
08.03.2026
Улытау
Был в запасе
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