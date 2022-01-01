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A. Turdialiev
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Главные новости
Бышовец оценил шансы «Краснодара» и «Зенит» на победу в очном матче
11:34
1
Стало известно, есть ли в «Спартаке» бан на российских тренеров
10:58
Орлов раскритиковал современных комментаторов
10:50
1
Радимов заявил о возвращении «Спартака» к базовым настройкам
10:22
3
Корнеев сказал, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»
10:04
4
В «Спартаке» оценили готовность команды к борьбе за чемпионство
09:49
3
Клуб РПЛ уволит спортивного директора
09:41
1
В Госдуме одним словом оценили работу Карседо в «Спартаке»
09:14
5
Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
08:57
4
Радимов определил эпоху самого сильного «Зенита»
08:20
3
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