Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

I. Kotsyumaka - статистика

Полтава
#95
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Полтава
18
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Эпицентр
0 : 0
23.05.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Полтава
0 : 2
16.05.2026
Динамо К
1' - 83'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полтава
0 : 4
10.05.2026
Шахтер
44' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Полтава
3 : 3
01.05.2026
Кривбасс
1' - 90'
8'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Колос
2 : 0
24.04.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
17.04.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Полтава
0 : 4
10.04.2026
Полесье
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Полтава
3 : 3
03.04.2026
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава
0 : 4
13.03.2026
Карпаты
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Заря
4 : 0
08.03.2026
Полтава
1' - 63'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Полтава
0 : 2
02.03.2026
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
3 : 2
20.02.2026
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава
1 : 2
14.12.2025
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полтава
0 : 3
08.12.2025
Эпицентр
1' - 90'
87'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полтава
0 : 2
21.11.2025
ЛНЗ
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
2 : 2
01.11.2025
Полтава
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полтава
2 : 2
26.10.2025
Колос
1' - 90'
84'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полтава
1 : 2
17.10.2025
Оболонь
1' - 73'
Главные новости
В «Спартаке» оценили готовность команды к борьбе за чемпионство
09:49
Неймар забил 2 пенальти в матче чемпионата Бразилии
09:27
В Госдуме одним словом оценили работу Карседо в «Спартаке»
09:14
2
Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
08:57
3
Гендиректор «Спартака» ответил, мог ли Барко уйти
08:48
2
Радимов определил эпоху самого сильного «Зенита»
08:20
1
Клуб РПЛ назначил нового тренера, Россия выступила против Инфантино, игнор Роналду в сборной Португалии и другие новости
02:00
В «Спартаке» назвали условие для долгосрочного сотрудничества с Карседо
01:47
3
Бубнов предостерег «Краснодар»: «Всe, кранты – они даже в тройку не попадут»
01:32
4
Олисе готов покинуть «Баварию» только ради одного клуба
01:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+