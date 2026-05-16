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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Витория Гимараеш
Rica Rocha
Статистика
Rica Rocha - статистика
Витория Гимараеш
#80 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория Гимараеш
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Насьональ
2 : 0
16.05.2026
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
11.05.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Эшторил
4 : 2
24.01.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Каза Пиа
0 : 0
28.12.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
1 : 4
23.12.2025
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
0 : 2
14.09.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
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