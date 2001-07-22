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    Сергей Филиппенков - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Филиппенков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 августа 1971 (51 год)
    Рост 185
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 19 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2001 1' -90' Сокол (Саратов) 0:2 ЦСКА (Москва)
    27.10.2001 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 ЦСКА (Москва)
    21.10.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    09.10.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:1 Факел (Воронеж)
    30.09.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 6:1 ЦСКА (Москва)
    22.09.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Сатурн (Раменское)
    24.08.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    11.08.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    28.07.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Ротор (Волгоград)
    22.07.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 1:3 ЦСКА (Москва)
    30.06.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Динамо (Москва)
    24.06.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Сокол (Саратов)
    16.06.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 ЦСКА (Москва)
    11.06.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    26.05.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 ЦСКА (Москва)
    13.05.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
    06.05.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Анжи (Махачкала)
    06.04.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    31.03.2001 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 ЦСКА (Москва)
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