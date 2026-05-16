Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jorge Meireles - статистика

Эштрела
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эштрела
21
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
2 : 2
16.05.2026
Эштрела
90' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 0
11.05.2026
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
3 : 2
02.05.2026
Эштрела
81' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эштрела
1 : 2
26.04.2026
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 0
19.04.2026
Эштрела
70' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
11.04.2026
Спортинг
65' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
2 : 0
04.04.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Эштрела
4 : 0
20.03.2026
Каза Пиа
75' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Риу Аве
2 : 1
15.03.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
2 : 2
08.03.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
14.02.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Алверка
1 : 1
31.01.2026
Эштрела
53' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Бенфика
4 : 0
25.01.2026
Эштрела
1' - 75'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эштрела
0 : 5
19.01.2026
Эшторил
1' - 67'
Португалия. Примейра, 17 тур
Эштрела
3 : 3
03.01.2026
Брага
56' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 3
27.12.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
0 : 0
20.12.2025
Морейренcе
80' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Порту
3 : 1
15.12.2025
Эштрела
84' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
07.12.2025
Арука
82' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 12 тур
Спортинг
4 : 0
30.11.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
1 : 1
09.11.2025
Насьональ
84' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
3 : 5
01.11.2025
Эштрела
1' - 55'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
1 : 2
25.10.2025
Риу Аве
1' - 67'
28'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
2 : 0
04.10.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
1' - 78'
Португалия. Примейра, 6 тур
Тондела
0 : 0
21.09.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
0 : 2
14.09.2025
Витория Гимараеш
74' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
0 : 0
31.08.2025
Эштрела
78' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 2
25.08.2025
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
0 : 1
16.08.2025
Бенфика
82' - 90'
Главные новости
Барко честно ответил, мог ли он покинуть «Спартак»
19:24
Канчельскис уличил во лжи экс-одноклубника по «Крыльям»: «Какая водка в бане?»
19:10
1
Бубнов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»: «Дайте ему и пускай он успокоится»
18:57
1
В «Спартаке» прояснили будущее Зиньковского
18:18
3
Барко раскрыл, с какого футболиста берет пример
17:55
2
Бубнов одним словом охарактеризовал игру сборной России
17:47
2
Кейн потерял лидерство в борьбе за «Золотой мяч» по мнению букмекеров
17:35
3
Никто из игроков сборной Португалии не лайкнул и не прокомментировал пост Роналду о конфликте с Жезушем
17:09
2
Мостовой – о новом тренере «Родины»: «Даже комментировать уже не хочется»
16:58
3
Стало известно, сыграет ли Воробьев с «Зенитом»
16:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+