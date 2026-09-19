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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Аланьяспор
Ibrahim Kaya
Статистика
Ibrahim Kaya - статистика
Аланьяспор
#7 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Чорум
1 : 2
19.09.2026
Аланьяспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
2 : 2
12.09.2026
Гезтепе
77' - 90'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Кубок 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Чорум
1 : 2
19.09.2026
Аланьяспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
2 : 2
12.09.2026
Гезтепе
77' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
30.08.2026
Аланьяспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
1 : 0
23.08.2026
Бешикташ
1' - 65'
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
1 : 1
15.08.2026
Аланьяспор
1' - 90'
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