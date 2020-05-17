Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Gökhan Değirmenci - статистика

Коджаэлиспор
#35 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 1
03.05.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
26.04.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
18.04.2026
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
1 : 1
12.04.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
06.04.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
5 : 0
18.03.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
14.03.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор
0 : 1
09.03.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
28.02.2026
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
2 : 0
20.02.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коджаэлиспор
3 : 0
15.02.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 2
09.02.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коджаэлиспор
0 : 2
02.02.2026
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
0 : 0
24.01.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.01.2026
Трабзонспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 1
14.12.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
07.12.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
0 : 0
23.11.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
09.11.2025
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
31.10.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
25.10.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 3
18.10.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
04.10.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
3 : 1
29.09.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
45'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.09.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Газиантеп
2 : 0
14.09.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
3 : 1
23.08.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
16.08.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Главные новости
Никто из игроков сборной Португалии не лайкнул и не прокомментировал пост Роналду о конфликте с Жезушем
17:09
1
Мостовой – о новом тренере «Родины»: «Даже комментировать уже не хочется»
16:58
2
Стало известно, сыграет ли Воробьев с «Зенитом»
16:50
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
16:29
4
Радимов дал оценку скандалу в сборной Португалии с участием Роналду
16:16
Пономарев – о новом тренере «Родины»: «Это безобразие!»
16:04
7
Ромарио: «Роналду ошибся, потому что не послал Жезуша»
15:30
3
«Родина» объявила имя нового главного тренера
15:15
5
Сутормин сказал, кем видит Дзюбу после завершения карьеры
15:03
2
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14:18
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+