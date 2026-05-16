Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Guilherme Neiva - статистика

АВС
#21 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
23
2
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
0 : 0
16.05.2026
АВС
1' - 83'
54'
Португалия. Примейра, 33 тур
АВС
3 : 1
10.05.2026
Порту
1' - 68'
58'
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
1' - 72'
63'
71'
Португалия. Примейра, 31 тур
АВС
1 : 1
26.04.2026
Спортинг
1' - 74'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
2 : 2
17.04.2026
АВС
64' - 90'
68'
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
85' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
82' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
АВС
0 : 1
15.03.2026
Санта-Клара
1' - 61'
Португалия. Примейра, 25 тур
Алверка
0 : 0
07.03.2026
АВС
1' - 63'
38'
Португалия. Примейра, 24 тур
АВС
0 : 0
28.02.2026
Эштрела
76' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
21.02.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
АВС
3 : 0
15.02.2026
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
3 : 1
09.02.2026
АВС
76' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
66' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
68' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
80' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
1' - 46'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
2 : 0
29.12.2025
АВС
57' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
6 : 0
13.12.2025
АВС
1' - 68'
67'
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
1' - 67'
50'
66'
Португалия. Примейра, 8 тур
АВС
1 : 3
04.10.2025
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
АВС
0 : 3
20.09.2025
Бенфика
66' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
66' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
АВС
0 : 1
30.08.2025
Фамаликан
75' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 2
24.08.2025
АВС
56' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
57' - 90'
Главные новости
Мостовой – о новом тренере «Родины»: «Даже комментировать уже не хочется»
16:58
Стало известно, сыграет ли Воробьев с «Зенитом»
16:50
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
16:29
2
Радимов дал оценку скандалу в сборной Португалии с участием Роналду
16:16
Пономарев – о новом тренере «Родины»: «Это безобразие!»
16:04
5
Ромарио: «Роналду ошибся, потому что не послал Жезуша»
15:30
3
«Родина» объявила имя нового главного тренера
15:15
4
Сутормин сказал, кем видит Дзюбу после завершения карьеры
15:03
2
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14:18
15
Бубнов предположил, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»
14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+