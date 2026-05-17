Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Alex Plat - статистика

Волендам
#6 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
80' - 90'
80'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
0 : 0
05.04.2026
Фейеноорд
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Спарта
2 : 0
21.03.2026
Волендам
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Волендам
1 : 2
14.03.2026
Фортуна
29' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НЕК
3 : 0
08.03.2026
Волендам
55' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Волендам
3 : 2
01.03.2026
Гронинген
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 0
21.02.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
2 : 1
13.02.2026
ПСВ
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Зволле
1 : 2
07.02.2026
Волендам
1' - 63'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 1
01.02.2026
Гоу Эхед Иглс
1' - 54'
20'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Аякс
2 : 0
24.01.2026
Волендам
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
2 : 1
18.01.2026
Утрехт
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
10.01.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
21.12.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Гронинген
3 : 0
13.12.2025
Волендам
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Волендам
2 : 3
07.12.2025
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
3 : 0
30.11.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Волендам
1 : 1
22.11.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
3 : 1
01.11.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
3 : 1
18.10.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Волендам
2 : 1
27.09.2025
Зволле
1' - 56'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
13.09.2025
Волендам
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Волендам
1 : 1
30.08.2025
Аякс
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
1 : 1
09.08.2025
Волендам
1' - 59'
Главные новости
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
16:29
Радимов дал оценку скандалу в сборной Португалии с участием Роналду
16:16
Пономарев – о новом тренере «Родины»: «Это безобразие!»
16:04
4
Ромарио: «Роналду ошибся, потому что не послал Жезуша»
15:30
3
«Родина» объявила имя нового главного тренера
15:15
4
Сутормин сказал, кем видит Дзюбу после завершения карьеры
15:03
1
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14:18
12
Бубнов предположил, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»
14:00
4
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
13:55
5
«Динамо» предложит новый контракт легионеру
13:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+