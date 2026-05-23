Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур