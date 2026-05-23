Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Andriy Bezhenar - статистика

Эпицентр
#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эпицентр
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Эпицентр
0 : 0
23.05.2026
Полтава
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
1 : 1
16.05.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Верес
3 : 3
02.05.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Эпицентр
1 : 1
27.04.2026
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Эпицентр
0 : 0
19.04.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
1 : 0
12.04.2026
Эпицентр
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр
1 : 0
06.04.2026
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
2 : 1
21.03.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр
2 : 0
15.03.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Эпицентр
4 : 0
07.03.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Динамо К
4 : 0
27.02.2026
Эпицентр
77' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Эпицентр
0 : 2
21.02.2026
ЛНЗ
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
5 : 0
14.12.2025
Эпицентр
58' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полтава
0 : 3
08.12.2025
Эпицентр
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 0
30.11.2025
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Полесье
0 : 0
23.11.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 2
07.11.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Эпицентр
2 : 3
01.11.2025
Верес
54' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Александрия
0 : 1
24.10.2025
Эпицентр
56' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
1 : 3
19.10.2025
Эпицентр
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Эпицентр
1 : 2
03.10.2025
Заря
57' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка
2 : 1
26.09.2025
Эпицентр
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Эпицентр
4 : 5
21.09.2025
Кривбасс
57' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 1
13.09.2025
Эпицентр
58' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
1 : 0
30.08.2025
Эпицентр
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Эпицентр
1 : 4
16.08.2025
Динамо К
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
ЛНЗ
1 : 0
09.08.2025
Эпицентр
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Эпицентр
0 : 1
03.08.2025
Шахтер
25' - 90'
Главные новости
«Родина» объявила имя нового главного тренера
15:15
Сутормин сказал, кем видит Дзюбу после завершения карьеры
15:03
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14:18
7
Бубнов предположил, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»
14:00
2
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
13:55
4
«Динамо» предложит новый контракт легионеру
13:48
Защитник ЦСКА: «Клуб превыше всего, только потом семья»
13:41
4
Бубнов оценил действия Барко при продлении контракта со «Спартаком»
13:29
3
Мусаев рассказал, как эмоции Кордобы влияют на «Краснодар»
13:19
2
Мусаев отреагировал на претензии «Зенита» в адрес «Краснодара»
12:39
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+