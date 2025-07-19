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Александр Швец - статистика

Кубань
9 июля 2007 (18)
#20 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Динамо Вл
0 : 2
19.07.2025
Кубань
1' - 90'
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