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Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
Команды
Динамо Вл
Матвей Кузнецов
Статистика
Матвей Кузнецов - статистика
Динамо Вл
26 марта 2009 (16), Владивосток
#26 | Полузащитник
157 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Динамо Вл
0 : 2
19.07.2025
Кубань
1' - 90'
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