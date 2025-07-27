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Валерий Полякин - статистика

Сибирь
28 марта 2004 (21)
#33 | Защитник
183 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Сибирь
0 : 1
27.07.2025
Машук-КМВ
1' - 90'
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