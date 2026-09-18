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Болгария. Первая лига
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ЦСКА 1948
Elias Franco
Статистика
Elias Franco - статистика
ЦСКА 1948
#77 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Славия С
1 : 2
18.09.2026
ЦСКА 1948
46' - 90'
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА 1948
2 : 1
12.09.2026
Дунав
72' - 90'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА 1948
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
ЦСКА 1948
1 : 2
11.08.2026
Панатинаикос
72' - 120'
112'
Лига конференций, 3 раунд
Панатинаикос
1 : 1
05.08.2026
ЦСКА 1948
74' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
ЦСКА 1948
0 : 0
28.07.2026
Спартак Тр
91' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
0 : 0
22.07.2026
ЦСКА 1948
Был в запасе
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