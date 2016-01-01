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Никола Пушкар
Статистика
Никола Пушкар - статистика
Спартак Сб
6 января 2006 (19), Нови-Сад
#77 | Защитник
189 см
Сербия
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