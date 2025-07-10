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Ордабасы
Михай Кэпэцынэ
Статистика
€ 600 тыс
Михай Кэпэцынэ - статистика
Ордабасы
16 декабря 1995 (29), Слатина
#16 | Полузащитник
183 см
Румыния
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
4 : 3
10.07.2025
Ордабасы
1' - 90'
32, 69'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
05.07.2025
Ордабасы
61' - 90'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ордабасы
1
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
4 : 3
10.07.2025
Ордабасы
1' - 90'
32, 69'
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