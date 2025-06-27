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Марат Хаметов - статистика

Акрон - Академия им. Коноплева
24 апреля 2008 (17)
#2 | Защитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 12 тур
Урал (мол)
0 : 6
27.06.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон - Академия им. Коноплева
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 12 тур
Урал (мол)
0 : 6
27.06.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
1' - 90'
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