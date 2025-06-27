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Пари НН
Иван Беляев
Статистика
Иван Беляев - статистика
Пари НН
13 февраля 2008 (17)
#18 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 12 тур
Пари НН (мол)
0 : 2
27.06.2025
Рубин (мол)
65' - 90'
Россия. МФЛ, 11 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 3
20.06.2025
Пари НН (мол)
56' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пари НН (мол)
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 12 тур
Пари НН (мол)
0 : 2
27.06.2025
Рубин (мол)
65' - 90'
Россия. МФЛ, 11 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 3
20.06.2025
Пари НН (мол)
56' - 90'
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