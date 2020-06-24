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Португалия. Примейра
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Бенфика
Диогу Приосте
Статистика
€ 1,70 млн
Диогу Приосте - статистика
Бенфика
26 марта 2004 (21), Амадора
#86 | Полузащитник
179 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.06.2025
Бавария
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бенфика
6 : 0
20.06.2025
Окленд Сити
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бока Хуниорс
2 : 2
17.06.2025
Бенфика
Был в запасе
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