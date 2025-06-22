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Южная Корея. Кей-лига
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Ульсан Хендэ
Ли Джин Хён
Статистика
Ли Джин Хён - статистика
Ульсан Хендэ
26 августа 1997 (27)
#14 | Полузащитник
173 см
Южная Корея
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Флуминенсе
4 : 2
22.06.2025
Ульсан Хендэ
1' - 90'
37'
45'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Ульсан Хендэ
0 : 1
18.06.2025
Мамелоди Сандаунс
73' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
Чонбук Хендай Моторс
3 : 1
31.05.2025
Ульсан Хендэ
89' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
Кванджу
1 : 1
28.05.2025
Ульсан Хендэ
1' - 90'
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