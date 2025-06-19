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Пачука
Эмилио Родригес
Статистика
Эмилио Родригес - статистика
Пачука
21 апреля 2003 (22)
#7 | Нападающий
175 см
Мексика
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Пачука
1 : 2
19.06.2025
Зальцбург
Был в запасе
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