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Пачука
Сантьяго Хоменченко
Статистика
€ 500 тыс
Сантьяго Хоменченко - статистика
Пачука
30 августа 2003 (21), Мерседес
#6 | Полузащитник
186 см
Уругвай
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Пачука
1 : 2
19.06.2025
Зальцбург
77' - 90'
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