Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Хорхе Берланга - статистика

Пачука
18 июля 2003 (21)
#35 | Защитник
180 см
Мексика
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Пачука
1 : 2
19.06.2025
Зальцбург
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА назначил нового тренера, «Монако» готов продать Головина, Промесу грозит 20 лет тюрьмы, рекордный трансфер «Ливерпуля» и другие новости
01:53
Промес взят под стражу в Нидерландах
01:37
4
Экс-порноактриса заявила, что Ямаль хотел с ней встретиться – Ламин ответил
01:23
1
Черчесов – о встрече с президентом «ПСЖ»: «Увидел меня и сразу обниматься идет, а я его первый раз в жизни вижу»
00:50
7
⚡️ Промесу грозит 20 лет тюрьмы
00:24
14
«Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за бразильского таланта
00:12
5
Мостовой доволен новым тренером ЦСКА: «Футбольный человек»
Вчера, 23:59
2
«ПСЖ» узнал цену на украинского защитника
Вчера, 23:49
1
ЦСКА хочет подписать Кузяева по трем причинам
Вчера, 23:27
7
Николич впервые высказался об уходе из ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 