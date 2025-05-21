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Кирилл Белевских - статистика

Динамо Киров
20 апреля 2008 (17)
#1 | Вратарь
186 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
2 : 1
21.05.2025
Текстильщик
Был в запасе
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