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Беларусь. Высшая лига
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Гомель
Самуэль Эда
Статистика
Самуэль Эда - статистика
Гомель
31 октября 2005 (19)
#25 | Полузащитник
185 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
0 : 3
01.06.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Молодечно
0 : 1
10.05.2025
Гомель
Был в запасе
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