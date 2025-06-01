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€ 50 тыс

Артем Толкин - статистика

Слуцк
12 июля 2000 (24), Гродно
#6 | Защитник
188 см
Беларусь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
0 : 3
01.06.2025
Гомель
1' - 69'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Молодечно
0 : 1
25.05.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
4 : 1
11.05.2025
Слуцк
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слуцк
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Слуцк
0 : 3
01.06.2025
Гомель
1' - 69'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Молодечно
0 : 1
25.05.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
4 : 1
11.05.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 2
04.05.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 0
25.04.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
0 : 1
16.03.2025
МЛ Витебск
1' - 90'
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