Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Adil Lechkar - статистика

Телстар
#15 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Телстар
16
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
08.02.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Зволле
4 : 1
31.01.2026
Телстар
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Телстар
0 : 1
25.01.2026
АЗ Алкмаар
65' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Телстар
2 : 3
11.01.2026
Аякс
59' - 90'
64'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НАК Бреда
0 : 1
20.12.2025
Телстар
63' - 90'
77'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Телстар
2 : 2
13.12.2025
НЕК
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Телстар
1 : 2
30.11.2025
Фейеноорд
72' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 1
23.11.2025
Утрехт
1' - 59'
2'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
0 : 0
07.11.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 0
25.10.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Телстар
2 : 3
19.10.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
05.10.2025
Телстар
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Телстар
4 : 2
28.09.2025
Гоу Эхед Иглс
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гронинген
2 : 0
20.09.2025
Телстар
71' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Телстар
1 : 3
14.09.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
ПСВ
0 : 2
30.08.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Телстар
0 : 2
15.08.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Аякс
2 : 0
10.08.2025
Телстар
75' - 90'
Главные новости
Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины: «Уже скучаю по бело-голубой футболке»
00:53
«Это чисто его косяк»: Погребняк выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:44
Ловчев назвал человека десятилетия в российском футболе
00:30
1
ВидеоИгроки Аргентины пели Месси в автобусе: «Не уходи, подумай еще раз!»
00:18
1
Ловчев – о Роналду: «Сейчас уже не возбуждает»
Вчера, 23:47
1
Игрок сборной России: «Хочу сразу в «Барселону»
Вчера, 23:38
1
10 потухших звезд РПЛ
Вчера, 23:36
1
Жена Месси трогательно обратилась к мужу после его ухода из сборной Аргентины
Вчера, 23:31
Ловчев четырьмя словами описал продление контракта Барко со «Спартаком»
Вчера, 22:58
2
Мостовой заплакал после прощального матча Месси за сборную Аргентины
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+