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Артур Касьянов - статистика

Сочи
10 августа 2007 (17)
#90 | Нападающий
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 9 тур
Факел (мол)
1 : 0
09.05.2025
Сочи (мол)
88' - 90'
Россия. МФЛ, 8 тур
Сочи (мол)
1 : 1
02.05.2025
Динамо (мол)
85' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи (мол)
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 9 тур
Факел (мол)
1 : 0
09.05.2025
Сочи (мол)
88' - 90'
Россия. МФЛ, 8 тур
Сочи (мол)
1 : 1
02.05.2025
Динамо (мол)
85' - 90'
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