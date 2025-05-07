Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Ботафого
Серафим
Статистика
Серафим - статистика
Ботафого
16 мая 2004 (20), Кампинас
#63 | Защитник
185 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 4 тур
Карабобо
1 : 2
07.05.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Баия
1 : 0
04.05.2025
Ботафого
Был в запасе
Главные новости
Жирков возразил Трампу насчет итогов Второй мировой войны
20:58
Вагнер Лав не включил Мбаппе в топ-5 лучших партнеров по команде
20:16
Раскрыты доходы «Интера» и «ПСЖ» от участия в Лиге чемпионов
20:00
Вагнер Лав вспомнил, как предложил Путину почеканить мяч в Кремле
19:30
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
19:19
«Ливерпуль» нашел замену для Трента
18:56
Вагнер Лав раскрыл, на что потратил деньги, заработанные в ЦСКА
18:40
Фото
«Реал» доказал, что Эрнандес Эрнандес болеет за «Барселону» – он обслужит воскресное Эль Класико
18:29
4
Канчельскис назвал российских футболистов, способных заиграть в АПЛ
18:18
2
Вагнер Лав ответил на призыв вернуться в ЦСКА
18:00
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: