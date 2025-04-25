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Крылья Советов
Артем Азбукин
Статистика
Артем Азбукин - статистика
Крылья Советов
15 апреля 2008 (17)
#68 | Полузащитник
179 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 7 тур
ЦСКА (мол)
3 : 4
25.04.2025
Кр. Советов (мол)
63' - 90'
83'
90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кр. Советов (мол)
1
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 7 тур
ЦСКА (мол)
3 : 4
25.04.2025
Кр. Советов (мол)
63' - 90'
83'
90'
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