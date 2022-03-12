Алексей Горюшкин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Горюшкин
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Горюшкин
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|34
|1
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|30.04.2022
|1' -72'
|Текстильщик (Иваново)
|2:5
|Оренбург (Оренбург)
|69'
|23.04.2022
|1' -84'
|Томь (Томск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|39'
|16.04.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:5
|Факел (Воронеж)
|10.04.2022
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|06.04.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|02.04.2022
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|19.03.2022
|1' -71'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|12.03.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|3:2
|Текстильщик (Иваново)
|22'
|06.03.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:4
|Алания (Владикавказ)
|27.11.2021
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|13'
|21.11.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Кубань (Краснодар)
|17.11.2021
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|13.11.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|31.10.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2'
|23.10.2021
|1' -74'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|17.10.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|13.10.2021
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|09.10.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Томь (Томск)
|03.10.2021
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|86'
|29.09.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:2
|Балтика (Калининград)
|25'
|25.09.2021
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|19.09.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|15.09.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.09.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|05.09.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:0
|Велес (Москва)
|55'
|29.08.2021
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:0
|Текстильщик (Иваново)
|20.08.2021
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|14.08.2021
|1' -89'
|Кубань (Краснодар)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|08.08.2021
|1' -89'
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|31.07.2021
|1' -89'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|24.07.2021
|1' -89'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|10.07.2021
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)