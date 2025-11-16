Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Алексей Горюшкин - статистика

Динамо Киров
19 сентября 1988 (38), Кострома
#7 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Киров
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Киров
0 : 1
16.11.2025
Волгарь
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Ленинградец
0 : 2
09.11.2025
Динамо Киров
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Киров
1 : 2
01.11.2025
Текстильщик
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
0 : 2
25.10.2025
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Киров
2 : 1
19.10.2025
Сибирь
1' - 90'
72'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Велес
1 : 1
11.10.2025
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Динамо Киров
1 : 0
05.10.2025
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Алания
2 : 1
28.09.2025
Динамо Киров
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
4 : 0
21.09.2025
Динамо-2
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Киров
0 : 1
14.09.2025
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
06.09.2025
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Киров
1 : 2
31.08.2025
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Динамо Киров
0 : 0
16.08.2025
Велес
64' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Тюмень
4 : 1
10.08.2025
Динамо Киров
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Динамо Киров
1 : 2
03.08.2025
Алания
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Волгарь
0 : 0
20.07.2025
Динамо Киров
68' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
2
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
1
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
2
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
6
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
5
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
8
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+