Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yegor Klymenko - статистика

Рух
#28 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рух
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Кривбасс
3 : 0
19.04.2026
Рух
1' - 90'
15'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Рух
1 : 1
10.04.2026
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Шахтер
3 : 0
05.04.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр
2 : 0
15.03.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух
0 : 3
09.03.2026
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
01.03.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
1 : 0
20.02.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава
1 : 2
14.12.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Рух
1 : 0
07.12.2025
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
0 : 1
30.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
4 : 2
23.11.2025
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Верес
1 : 0
08.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты
0 : 0
25.10.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Рух
1 : 2
18.10.2025
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
03.10.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Рух
0 : 4
28.09.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
1 : 0
21.09.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
0 : 1
13.09.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
Был в запасе
Главные новости
Спортивный директор «Спартака» честно ответил, был ли ошибкой трансфер Ливая за 20 миллионов
22:43
Стало известно, какое наказание грозит Роналду за саботаж в сборной Португалии
22:33
Орлов обеспокоен одной позицией в составе «Зенита» на матч с «Краснодаром»
22:22
1
Канчельскис определил лучшего игрока сборной России
21:47
Реакция Роналду на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
21:27
2
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
21:12
Агент Дзюбы ответил Кахигао, которому надоели вопросы о возвращении форварда в «Спартак»
20:58
2
Карасев раскрыл размер зарплаты судей в РПЛ: «Это нормально кажется на слух»
20:24
6
«Подписал себе приговор»: Джеррард выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
20:12
3
Спортивный директор «Спартака» – о Даку: «Кто не допускал ошибок?»
19:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+