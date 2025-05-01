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Йеппе Кьяер - статистика

Буде-Глимт
1 марта 2004 (21), Хорсенс
#95 | Полузащитник
174 см
Дания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1/2 финала
Тоттенхэм
3 : 1
01.05.2025
Буде-Глимт
77' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Мольде
2 : 2
21.04.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Лацио
3 : 1
17.04.2025
Буде-Глимт
106' - 120'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Буде-Глимт
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/2 финала
Тоттенхэм
3 : 1
01.05.2025
Буде-Глимт
77' - 90'
83'
Лига Европы, 1/4 финала
Лацио
3 : 1
17.04.2025
Буде-Глимт
106' - 120'
Лига Европы, 1/8 финала
Олимпиакос
2 : 1
13.03.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Буде-Глимт
3 : 0
06.03.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Буде-Глимт
5 : 2
20.02.2025
Твенте
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Буде-Глимт
5 : 2
20.02.2025
Твенте
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Твенте
2 : 1
13.02.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
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