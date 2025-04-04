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Балтика
Иван Гринько
Статистика
Иван Гринько - статистика
Балтика
2 июля 2008 (16)
#53 | Нападающий
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 4 тур
Балтика (мол)
2 : 4
04.04.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
67' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 4 тур
Балтика (мол)
2 : 4
04.04.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
67' - 90'
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