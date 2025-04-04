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Магомед Исмаилов - статистика

Балтика
12 марта 2006 (19)
#71 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 4 тур
Балтика (мол)
2 : 4
04.04.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Был в запасе
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