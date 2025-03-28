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Пари НН
Тихон Саврасов
Статистика
Тихон Саврасов - статистика
Пари НН
19 марта 2008 (17)
#16 | Вратарь
190 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 3 тур
Спартак М (мол)
1 : 0
28.03.2025
Пари НН (мол)
Был в запасе
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